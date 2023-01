W Wonder Woman zagra każdy. Deweloperzy skupiają się na ułatwieniach dostępu

Jedną z niespodzianek na gali The Game Awards 2021 była zapowiedź Wonder Woman od twórców Śródziemie: Cień Mordoru i Śródziemie: Cień Wojny. Niestety od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnych materiałów ze wspomnianej produkcji, a ujawnione przez twórców informacje nie były zbyt szczegółowe. Tymczasem okazuje się, że studio Monolith Productions chce, by ich nadchodzące dzieło dotarło do jak największej liczby graczy. Dlatego też deweloperzy poświęcają sporo uwagi ułatwieniom dostępu.

Do prac nad Wonder Woman od Monolith Productions dołączyła deweloperka, która pracowała przy God of War: Ragnarok

Mila Pavlin – była główna projektantka UX w Sony Santa Monica – dołączyła niedawno do zespołu Monolith Productions. Deweloperka postanowiła podsumować swój pierwszy tydzień pracy w nowym studiu i opublikowała post na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformowała, że jest „pod wrażeniem zaangażowania”, jakie zespół wkłada w opcje ułatwienia dostępu podczas produkcji Wonder Woman.



Słowa Pavlin to bardzo dobry zwiastun. God of War: Ragnarok – nad którym w ostatnim czasie pracowała deweloperka – otrzymał bowiem na gali The Game Awards 2022 nagrodę za ułatwienia dostępu (Innovation in Accessibility). Zaangażowanie deweloperów z Monolith Productions oraz wiedza i doświadczenie Pavlin mogą więc przynieść podobne efekty.



Na koniec przypomnijmy, że o Wonder Woman od studia Monolith Productions wciąż nie wiadomo zbyt wiele. Ujawniono bowiem jedynie, że tytuł będzie grą akcji z otwartym światem i wykorzysta znany z Śródziemie: Cień Mordoru i Śródziemie: Cień Wojny system Nemesis. Jeśli natomiast chodzi o fabułę, to gracze mogą spodziewać się „oryginalnej historii osadzonej w uniwersum DC”.

