W nich cała nadzieja z pierwszym zwiastunem. Polski film sci-fi zmierza do kin

Po raz pierwszy o nowym polskim filmie science fiction usłyszeliśmy przed rokiem, kiedy to do sieci trafiły zdjęcia z produkcji. Na szczęście prace nad filmem przebiegły sprawnie i W nich cała nadzieja jest już gotowy, aby wkrótce trafić na duży ekran. Produkcja dystrybuowana przez Galapagos Films trafi do kin jeszcze tej jesieni, a teraz mamy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun ciekawie zapowiadającego się filmu.

W nich cała nadzieja – zwiastun polskiego filmu sci-fi