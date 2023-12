W kontynuacji Cyberpunka 2077 przeszłość postaci będzie odgrywać większą rolę

Cyberpunk 2077 świętował niedawno trzecie urodziny. W tym czasie najnowsza produkcja CD Projekt RED doczekała się całej masy zmian i aktualizacji. Deweloperzy z polskiego studia zdają sobie jednak sprawę, że w sequelu niektóre elementy będą musiały zostać mocno poprawione. Jednym z najważniejszych jest przeszłość postaci, która – zgodnie z zapowiedziami twórców – w kontynuacji ma odgrywać większą rolę, niż w pierwszej części.

W kontynuacji Cyberpunka 2077 CD Projekt RED może poprawić jednej istotny element

W Cyberpunk 2077 gracze mogą wybrać jedną z trzech ścieżek – Nomada, Korpo oraz Punk. Każda z nich może pochwalić się własnym prologiem, a także unikalnymi kwestiami dialogowymi. Niestety nie mają one większego wpływu na dalszych przebieg historii. Nic więc dziwnego, że Philip Webber – reżyser narracji w CD Projekt RED – jest świadomy, że deweloperzy mają w tej kwestii spore pole do popisu, by nie powtórzyć drugi raz tego samego błędu.