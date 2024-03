W Dragon’s Dogma 2 podjęcie zbyt wielu zadań pobocznych będzie miało swoje konsekwencje

Dragon’s Dogma 2 wspina się coraz wyżej w rankingu bestsellerów Steama. Jeszcze większe zainteresowanie wokół gry wygenerował niedawno udostępniony przez Capcom kreator postaci, który pozwolił graczom puścić wodze fantazji. Tym razem natomiast pojawiły się informacje związane z zadaniami pobocznymi, które czekają na nas w nadchodzącej produkcji.

Zwykle po prostu biorę każdy quest i zapominam o nich później. Wygląda na to, że nie będę w stanie tego zrobić w DD2 i szczerze mówiąc, to trochę odświeżające. Będę musiał zwracać na to uwagę i nie przeciążać się zadaniami. Tak jak w prawdziwym życiu. – komentuje Strange_Music.