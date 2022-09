W Dead Island 2 bronie będą ulegać zniszczeniu. Twórcom zależy na realizmie

Deweloperzy chcą także, by podczas rozgrywki gracze korzystali z różnych narzędzi i nie ograniczali się jedynie do jednej broni.

W trakcie Gamescom Opening Night Live poznaliśmy dokładną datę premiery Dead Island 2. W trakcie wydarzenia zaprezentowano także nowy zwiastun oraz fragmenty rozgrywki. Tymczasem deweloperzy z Dambuster Studios udzielili wywiadu redakcji VG24/7, w którym ujawnili, że w drugiej części Dead Island bronie ponownie będą ulegać zniszczeniu. Twórcy postanowili wyjaśnić, dlaczego postanowili zaimplementować wspomniany system.

Ograniczona wytrzymałość broni w Dead Island 2 ma zachęcić graczy do eksperymentowania

Adam Duckett – jeden z przedstawicieli Dambuster Studios – stwierdził, że do broni palnej potrzebna jest amunicja, dlatego broń do walki wręcz posiada ograniczoną wytrzymałość. W ten sposób deweloperzy chcą zachęcić graczy do eksperymentowania i poznania „pełnego arsenału”. Twórcy podkreślają, że w Dead Island 2 dostępnych jest cała masa narzędzi przydatnych w walce z zombie, dlatego gracze nigdy nie będą bezbronni.



Adam Olson – dyrektor artystyczny – uważa natomiast, że ograniczona wytrzymałość broni zwiększy realizm produkcji. Gracze będą bowiem „czuć każde uderzenie”, które będzie widoczne zarówno na atakowanym przez gracza zombie, jak i używanej do tego broni. Pojawi się również możliwość wyłączenia interfejsu, a stopień degradacji danego oręża będzie można ocenić wyłącznie po jego aktualnym wyglądzie.