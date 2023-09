Z każdym kolejnym materiałem wiemy o Cyberpunk 2077: Phantom Liberty coraz więcej, co bezpośrednio przekłada się na stale rosnący hype wśród graczy. Premiera rozszerzenia zbliża się wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że CD Projekt RED znów dwoi się i troi, by przygotować coś specjalnego. Dowiedzieliśmy się między innymi, że w Cyberpunk 2077: Phantom Liberty usłyszymy Dawida Podsiadło.

Dawid Podsiadło wykona muzyczny motyw przewodni w Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Skromną zapowiedź tego, czego należy się spodziewać mogliśmy zobaczyć na oficjalnym profilu Cyberpunk 2077 na X (dawniej Twitter). Wiemy, że wykonywany przez niego utwór będzie motywem przewodnim rozszerzenia. Mając na uwadze to, z jaką pieczołowitością do warstwy audio swoich gier podchodzi polskie studio oraz jak utalentowanym artystą jest Dawid Podsiadło, nie sposób nie mieć wysokich oczekiwań. Jak możemy zobaczyć na wideo, w projekt zaangażowana została również cała orkiestra.



Przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia 2020 roku na PC, konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a także (w ubiegłym roku) na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Dodatek Phantom Liberty (Widmo wolności) ma z kolei zostać oddany w ręce graczy już 26 września.