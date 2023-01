Avatar: Frontiers of Pandora z mikropłatnościami? Tak sugeruje oferta pracy

Już w lipcu dowiedzieliśmy się, że Avatar: Frontiers of Pandora nie zadebiutuje w terminie, a na premierę gry będzie trzeba poczekać do przyszłego roku fiskalnego. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje związane z nadchodzącą produkcją studia Massive Entertainment. Ubisoft opublikował bowiem nową ofertę pracy, która sugeruje, że we wspomnianym tytule mogą pojawić się mikropłatności.

Ubisoft szuka specjalisty do spraw monetyzacji, który będzie pracował m.in. przy Avatar: Frontiers of Pandora

Francuska firma szuka specjalisty do spraw monetyzacji, który ma pracować przy Avatar: Frontiers of Pandora oraz dwóch innych projektach. Zadaniem nowego pracownika ma być natomiast „przyczynienie się do sukcesu finansowego gier” oraz „kształtowanie strategii” mających na celu „zwiększenie rentowności przy jednoczesnym poszanowaniu graczy i istoty każdej gry”.



Niewykluczone, że Avatar: Frontiers of Pandora doczeka się popremierowego wsparcia, a gracze – za dodatkową opłatą – będą mogli otrzymać dostęp do nowej zawartości. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na szczegóły, którymi w nadchodzących miesiącach powinni podzielić się sami deweloperzy.



Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku fiskalnym, który kończy się 31 marca 2024 roku. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery gry.