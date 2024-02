Vindictus: Defying Fate – zapowiedź nowego RPG akcji od studia Nexon

Vindictus: Defying Fate to najnowsza propozycja od południowokoreańskiego studia Nexon. Deweloperzy zapowiedzieli RPG akcji, w którym pierwsze skrzypce odgrywać będą wymagające potyczki z różnorodnymi kreaturami. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym trailerem.

Vindictus: Defying Fate to propozycja dla fanów wyzwań w soulsowym stylu

Warto wspomnieć, że Vindictus: Defying Fate będzie rozgrywać się w świecie znanym z wydanego w 2010 roku MMO o tytule Vindictus. Twórcy przeniosą graczy do świata fantasy, który inspirowany jest mitologią celtycką. Będzie tam na nich czekać mroczna i pełna wyzwań opowieść.



Trzonem rozgrywki mają być nafaszerowane akcją potyczki. Każda z dostępnych postaci ma być unikalna nie tylko pod względem wyglądu, ale także techniki walki i biegłości w korzystaniu z broni, co pozwala na rozgrywkę bohaterem odpowiadającym preferowanemu stylowi gry.



Niestety nie poznaliśmy jeszcze chociażby przybliżonej daty premiery Vindictus: Defying Fate, ale wiemy, że w pierwszej kolejności gra zadebiutuje na PC, a z czasem ma być dostępna również na konsolach. Wszystkich zaintrygowanych zachęcamy do zapoznania się z kartą produktu na Steam. Warto dodać również, że w dniach 13-18 marca odbędą się testy pre-alpha.