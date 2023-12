Vin Diesel oskarżony o przemoc seksualną. Była asystentka pozwała aktora

Vin Diesel może mieć problemy przed wejściem na plan Szybkich i wściekłych 11. Była asystentka aktora, dla którego pracowała w 2010 roku, kiedy Diesel nagrywał Szybkich i wściekłych 5, pozwała gwiazdora, zarzucając mu przemoc i molestowanie seksualne.

Vin Diesel oskarżony o przemoc na tle seksualnym podczas prac nad Szybkimi i wściekłymi 5

Asta Jonasson twierdzi, że w 2010 roku Diesel zabrał ją do swojego apartamentu w hotelu St.Regis w Atlancie i zmusił ją do położenia się na łóżku. Następnie poprosiła go, aby na tym poprzestał i ruszyła w stronę drzwi. Aktor miał do niej podejść i obmacywać jej piersi oraz całować ją w klatkę piersiową. Według relacji asystentki Diesel miał próbować zdjąć jej bieliznę.