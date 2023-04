Oficjalna zapowiedź dodatku Voice of the People do gry Victoria 3. Oto szczegóły

Paradox Interactive oficjalnie zapowiedziało nowy dodatek do gry Victoria 3.

Społeczność gry Victoria 3 wydanej w październiku ubiegłego roku może zacierać ręce. Przedstawiciele firmy Paradox Interactive oficjalnie zapowiedzieli dodatek pod tytułem Voice of the People. Będzie to tak zwany Immersion Pack, który ma zadebiutować 22 maja bieżącego roku wraz z darmową aktualizacją o numerze 1.3. Poniżej znajdziecie krótki zwiastun.

Nadchodzi spory dodatek do gry Victoria 3

Główną atrakcją – zarówno dodatku, jak i wspomnianego patcha – będzie aż 60 nowych historycznych agitatorów z XIX wieku. Na liście znajdziemy m.in. abolicjonistę Johna Browna czy włoskiego wyzwoliciela narodów Giuseppe Mazziniego. Postacie będą mogły albo pomagać, albo też przeszkadzać w naszych planach – to od graczy zależy, kogo zaproszą lub wygnają z kraju.