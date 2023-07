Venom 3 z datą premiery. Nowy Spider-Man stracił datę debiutu, Gran Turismo opóźnione

Sony Pictures przedstawiło nowe daty premier swoich filmów na najbliższe miesiące. Wytwórnia zareagowała na trwający strajk aktorów, który uniemożliwia gwiazdom ich widowisk jakąkolwiek promocję filmów. Tym samym Sony jako pierwsze hollywoodzkie studio dostosowało się do nowych realiów i zmieniło daty premier swoich najbliższych produkcji.

Najmocniej ucierpiał Kraven Łowca, który miał zadebiutować 6 października bieżącego roku, a został przeniesiony prawie o rok. Nowa data premiery została wyznaczona na 30 sierpnia 2024 roku. Nowych dat swoich debiutów doczekali się również Pogromcy duchów 4, Karate Kid, a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse i They Listen straciły swoje daty wejścia na duży ekran.