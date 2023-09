Vampire the Masquerade: Redemption w Skryim

Redemption Reawakened to projekt, który powstaje już od dłuższego czasu i z pewnością mogliście usłyszeć o nim wcześniej. Twórcy modyfikacji postawili sobie za cel przeniesienie Vampire the Masquerade: Redemption do świata Skyrim. O tym, jak im idzie, możecie przekonać się za sprawą obszernego wideo, którymi właśnie się podzielili.

Redemption Reawakened to projekt, który warto śledzić

Na dwóch materiałach twórcy pozwalają graczom przyjrzeć się temu, co będzie na nich czekać w wirtualnej Pradze. Na wideo pokazano również jak wyglądać będą starcia z przeciwnikach oraz kilka pomniejszych mechanik. Trzeba oddać, że ekipie bardzo dobrze udało się oddać mroczny klimat produkcji, a wygląd miasta, szczególnie nocą, robi wrażenie.



Wszystkim zainteresowanym pozostaje czekać na kolejną porcję materiałów, które zaprezentują drugą stronę produkcji. Przypomnijmy, że akcja oryginalnego Vampire the Masquerade: Redemption rozgrywka się nie tylko w średniowieczu, ale również we współczesności. Tę część gry będzie zdecydowanie ciężej odtworzyć, chociażby ze względu na obecność broni palnej.



Prace nad Redemption Reawakened ciągle trwają i nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty debiutu modyfikacji. Jeśli chcielibyście śledzić projekt, możecie to zrobić chociażby za pomocą Discorda twórców lub profilu w serwisach Twitter i YouTube.