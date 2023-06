Vampire: The Masquerade – Justice – zapowiedź nowej gry w uwielbianym uniwersum

Uniwersum Vampire: The Masquerade doczeka się nowej gry RPG, która tworzona jest z myślą o technologii VR. Zapowiada się złowieszczo, mrocznie i brutalnie, co możecie zobaczyć na debiutanckim trailerze. Za produkcję odpowiada szwedzkie studio Fast Travel Games.

Vampire: The Masquerade – Justice powinno wskoczyć na radar osób posiadających sprzęt VR

Vampire: The Masquerade – Justice to fabularna gra przygodowa, w której gracz wcieli się w postać żyjącego w cieniu wampira. Akcja przeniesie nas do Wenecji, a sama rozgrywka ma stawiać głównie na mechaniki skradankowe, ale osoby preferujące bezpośrednią walkę również znajdą tutaj coś dla siebie. Kierowany przez nas krwiopijca będzie posiadać szeroki wachlarz umiejętności specjalnych, dzięki czemu poczujemy jego ogromną moc. Oprócz głównej linii fabularnej powinniśmy spodziewać się zadań pobocznych, dialogów z wyborami i innych mechanik charakterystycznych dla gatunku RPG.



Vampire: The Masquerade – Justice zmierza na PlayStation VR2, Quest 2 i Quest 3. Nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej daty premiery gry, ale według wstępnych zapewnień ma ona zadebiutować na rynku w końcówce roku.