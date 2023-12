Among Us pojawi się w grze Vampire Survivors. Twórcy ogłosili współpracę

Popularna gra Vampire Survivors otrzyma nowe DLC w ramach współpracy z Among Us.

Zeszłoroczny hit (który niemalże zawładnął przez chwilę platformą Steam) pod tytułem Vampire Survivors jest regularnie rozwijany przez deweloperów ze studia poncle. Niedawno więc zespół ujawnił, że gra doczeka się kolejnego dodatku o nazwie Emergency Meeting – otrzymaliśmy pierwsze szczegóły oraz datę premiery (podajemy za serwisem IGN).

Vampire Survivors z DLC Among Us. Zwiastun i data premiery

Poncle ogłosiło najnowszy dodatek do swojego dzieła podczas prezentacji Day of the Devs – nowa zawartość została ujawniona na materiale, który znajdziecie poniżej. Zobaczyć możemy na nim sporo animacji przedstawiających bossów, jak i dobrze znanych już impostorów. Na sam koniec wideo pokazano urywek rozgrywki jako jeden z Crewmates.