Vampire Survivors – darmowa aktualizacja Adventures wprowadzi nową zawartość

Twórcy ze studia poncle pilnują, by fani Vampire Survivors nie mieli okazji się nudzić. Już wkrótce do gry zawita kolejna aktualizacja, które wprowadzi nowy tryb zabawy. Warto zaznaczyć, że update będzie w pełni darmowy.

Dodatkowe misje w Vampire Survivors opowiedzą dodatkowe historie

Aktualizacja zatytułowana została Adventures, gdyż w dużej mierze poświęcona jest właśnie przygodom pikselowych bohaterów. Nowy tryb ma być wariacją na temat podstawowego schematu, jednak tym razem gracze w większej mierze będą skupiać się na wypełnianiu zadań pobocznych. Każda z przygód to inne, wymagające wyzwania, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć zaczynając od zera. Warto jednak zaznaczyć, ze podstęp z głównej gry nie zostanie w żaden sposób zresetowany.



Na start posiadaczom podstawowej wersji gry udostępnione zostaną dwie przygody. Osoby posiadające w bibliotece DLC Legacy of the Moonspell otrzymają jeszcze jedną przygodę. Update zostanie oddany w ręce graczy już wkrótce i będzie dostępny na PC, konsolach Xbox i Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy iOS i Android. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji Adventures, odwiedźcie oficjalne FAQ.