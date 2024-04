Valve zaprasza na Steam FPS Fest 2024. Fani strzelanek mogą szykować portfele

Weekendowa promocja na Steam trwa w najlepsze, ale już niedługo użytkownicy komputerów osobistych będą mogli skorzystać z całej masy ciekawych okazji. W przyszłym tygodniu na platformie Valve ruszy bowiem Steam FPS Fest 2024, czyli duża wyprzedaż poświęcona różnego rodzaju pierwszoosobowym strzelankom. Amerykańska firma opublikowała zapowiedź wydarzenia, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jakie gry dostępne będą wówczas w niższych cenach.

Steam FPS Fest 2024 rusza w przyszłym tygodniu. Valve publikuje zapowiedź promocji

Valve udostępniło specjalny materiał, który przypomina o starcie Steam FPS Fest, a także – jak wspomnieliśmy wyżej – prezentuje część produkcji, które trafią do oferty. Zgodnie z zapowiedziami już za kilka dni gracze PC będą mogli w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Far Cry 6, Hell Let Loose, RoboCop: Rogue City czy Trepang2. Jest więc na co czekać, a to jedynie mały wycinek oferty.