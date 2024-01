Zmiany w polityce Steama odnośnie sztucznej inteligencji. To Ci się nie spodoba

W ubiegłym roku Valve banowało gry z zawartością wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, a teraz wykonało obrót o 180 stopni. Jak podaje serwis IGN, przedstawiciele wspomnianej korporacji opublikowali wpis, w którym ogłosili zmiany w polityce działania platformy Steam dotyczące sztucznej inteligencji. Teraz serwis zamierza umożliwić wydawanie na platformie większej ilości tego typu produkcji.

Valve zmienia politykę Steama w przypadku sztucznej inteligencji

We wspomnianym wpisie czytamy, że zmiany obejmą głównie ankietę, która jest wypełniana przez producentów podczas przesyłania gier czy aplikacji na platformę Steam. Valve wprowadziło do niej nową rubrykę z prośbą o wyjaśnienie, jaką rolę odegrała sztuczna inteligencja przy tworzeniu danego tytułu. Do wyboru twórcy będą mieli dwie kategorie: