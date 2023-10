Valve pracuje nad nową grą. Neon Prime to nowa marka, która ma zrewolucjonizować kolejny gatunek

To, co ma wyróżnić Neon Prime na tle konkurencji to w pełni zniszczalne otoczenie. Informator podał, że destrukcja oparta jest na wokselach i pozwala na niemal całkowite zdewastowanie areny. Mapa ma być na tyle rozległa, że poruszać się będą po niej pociągi, które zabiorą graczy do odległych punktów.