Uniwersum Metro 2033 powraca. Już niedługo premiera książki „Paryż: Lewy Brzeg”

Nikt już nawet nie pamięta, ile dokładnie minęło czasu od katastrofy. Ocaleni zostali zmuszeni zejść do ciemnych, dusznych paneli paryskiego metra. Osiedlili się w nim i stworzyli społeczność na gruzach tętniącej niegdyś życiem europejskiej stolicy, a z czasem zaczęli nazywać siebie Metrolitami . Ich domem stały się Lewy Brzeg, czyli obszar metra rozciągający się po lewej stronie Sekwany.

Dobre wieści dla wszystkich miłośników uniwersum Metro 2033. Już w przyszłym miesiącu dzięki wydawnictwu Insignis na rynek trafi kolejna powieść skierowana do wszystkich fanów świata wykreowanego przez Dmitrija Glukhovsky’ego. Dzięki książce „Uniwersum Metro 2033. Paryż: Lewy Brzeg” autorstwa Pierre’a Bordage’a czytelnicy będą mieli okazję poznać skrawek świata, który ocalał w paryskim metrze.

Rodzi się coraz więcej dzieci, tyle że coraz więcej wśród nich najróżniejszych mutantów przystosowanych do podziemnego świata. Metru grozi przeludnienie. Magazyny żywności pustoszeją, a widmo wyczerpania zapasów wody pitnej majaczy gdzieś na horyzoncie. Lewym Brzegiem twardo rządzą ścierające się ze sobą frakcje. Rosną niepokoje społeczne. Na Montparnasse, największym z tutejszych węzłów, niepodzielnie włada ekspansywny i szkodliwy kult wyłonienia, któremu przewodzi okrutny pastor zwany Blaskiem Niebios. W opozycji doń stoi węzeł Italie, zwany Małymi Chinami, którego rosnąca potęga coraz bardziej zagraża hegemonii wyłonienia. Każda ze stron ma w swoich szeregach obcych agentów i zdrajców… Czy wojna pomiędzy mocarstwami Lewego Brzegu jest nieunikniona? – czytamy w opisie książki.

Wydawnictwo Insignis podkreśla, że „Uniwersum Metro 2033. Paryż: Lewy Brzeg” to „na wskroś dojrzała, mroczna i misternie utkana historia, spisana niezwykle sugestywnym językiem i opowiadająca o ludziach pchanych ku ostateczności i okrutnej przemocy”. Nadchodząca powieść skierowana do fanów świata wykreowanego przez Dmitrija Glukhovsky’ego to również „galeria zapadających w pamięć bohaterów”, a także oraz „brudna, bezwzględna polityka”, która nie traci na aktualności nawet w obliczu postapokalipsy.

Premiera „Uniwersum Metro 2033. Paryż: Lewy Brzeg” zaplanowana jest na 27 marca 2024 roku. Zainteresowani mogą już jednak składać zamówienia przedpremierowe. Jeśli chcecie w przyszłym miesiącu wrócić do uniwersum Metro 2033, to wspomnianą książkę możecie zamówić pod tym adresem.