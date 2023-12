United Penguin Kingdom to city-builder, w którym zbudujesz królestwo pingwinów

United Penguin Kingdom to propozycja dla fanów strategii, a w szczególności city-builderów. W tej grze od podstaw stworzycie miasto pingwinów. Za produkcję odpowiada niezależne studio Turquoise Revival Games, które ma już nieco doświadczenia w tym gatunku zdobytego podczas prac nad Oxygen. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

United Penguin Kingdom może być jednym z ciekawszych city-builderów 2024 roku

Oczywiście, w trakcie zabawy gracz będzie musiał dopilnować, by pingwinia osada prężnie się rozwijała oraz by potrzeby jej mieszkańców były zaspokajane. Do swojej dyspozycji otrzyma całą masę budynków i narzędzi, które pomogą mu w tym zadaniu. Pingwiny będą potrzebować nie tylko pożywienia, ale również szkół, stref rozrywki czy miejsc, gdzie będą mogły spełnić potrzeby rozwoju duchowego.