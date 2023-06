Unholy – polski horror psychologiczny zadebiutuje w lipcu

Unholy to propozycja od deweloperów z rodzimego studia Duality Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje ekipa z HOOK. Twórcy potwierdzili, że gra zadebiutuje na rynku w lipcu oraz przypominają, że demo pojawi się na nadciągającym Steam Game Fest, które odbędzie się w dniach 19-26 czerwca. Z tej okazji przygotowali również nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

W Unholy odwiedzimy mroczne światy

Unholy to pierwszoosobowy horror psychologiczny, za sprawą którego poznamy historię matki poszukującej dziecka. W trakcie odkrywania kart historii będziemy głównie eksplorować w poszukiwaniu poszlak oraz rozwiązywać zagadki, ale gracze powinni być również gotowi na bardziej bezpośrednie starcia z zagrożeniami. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku The Medium od Bloober Team, tytuł zaoferuje możliwość poznania dwóch równoległych światów: postsowieckiego miasta w Europie Wschodniej i wynaturzonego groteskowego świata rządzonego przez bezlitosną kastę kapłanów.