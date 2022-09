Undisputed – gameplay z gry o boksie pokazuje jedną pełną rundkę

Jeśli nigdy przedtem nie słyszeliście o Undisputed, to nie jesteście sami. Jest to tytuł z gatunku sportowych, który ma umożliwić graczom rozgrywanie realistycznych pojedynków bokserskich. Teraz twórcy ze Steel City Interactive opublikowali gameplay dokumentujący pojedynczą rundę . Nagranie ubogacono komentarzem dewelopera. Filmik zobaczycie na samym dole.

Deweloperzy opisują Undisputed jako "najbardziej autentyczną grę o boksie, jaka do tej pory powstała". Produkcja ma zaoferować realistyczną grafikę, wartką akcję i "tak wielu licencjonowanych bokserów, jak nigdy dotąd". Jeśli chodzi o jakieś konkrety, to na razie ich nie ujawniono – karta gry na Steamie świeci pustkami. Zapewne niedługo się to zmieni.

Data premiery Undisputed pozostaje nieznana

Warto zauważyć, że zaprezentowane nagranie nie pokazuje ostatecznej wersji tytułu, a jedynie wczesny etap prac. Nie wiadomo, kiedy Undisputed trafi na półki sklepowe – Steel City Interactive nie ogłosiło jeszcze dokładnej daty premiery.