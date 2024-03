Ubisoft+ Classics dostępne jako samodzielna usługa na PlayStation. Cena i szczegóły

Przedstawiciele francuskiej korporacji Ubisoft poinformowali na swojej oficjalnej stronie internetowej o udostępnieniu usługi Ubisoft+ Classics jako samodzielnego abonamentu na konsolach PlayStation. Tym samym zainteresowani użytkownicy sprzętu Sony będą mogli uzyskać dostęp do katalogu bez konieczności posiadania aktywnej subskrypcji PlayStation Plus Extra lub Premium.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Ubisoft+ Classics, wyselekcjonowany katalog popularnych gier z biblioteki Ubisoft, jest teraz dostępny do samodzielnego zakupu na PlayStation, a także w ramach członkostw PlayStation Plus Extra i Premium. Dzięki subskrypcji Ubisoft+ Classics gracze mogą uzyskać dostęp do ponad 50 gier z biblioteki Ubisoft. Tytuły te obejmują wiele gatunków i najlepiej sprzedających się faworytów, aby dopasować się do nastroju graczy: weź topór i napadnij na dziewiątowieczną Anglię jako Wiking w Assassin's Creed Valhalla; połącz siły w taktycznej strzelance, aby wyeliminować przeciwników w Rainbow Six Siege; skacz i biegaj przez ponad 100 poziomów w Rayman Origins; lub ciesz się poetycką, turową przygodą Child of Light. Tak szeroki wybór sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.