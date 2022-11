U Disneya rozpoczęły się święta. Rewelacyjna świąteczna reklama z Myszką Miki

Disney oficjalnie rozpoczął okres świąteczny. Firma jak co roku wypuściła nową reklamę w formie krótkometrażowej animacji, która ma przygotować nas na zbliżające się grudniowe dni. Film kontynuuje historię Nicole, którą poznaliśmy już w poprzedniej reklamie.

Nowy tata na dobre zadomowił się w życiu rodziny Nicole, która spodziewa się nowego dziecka. Dla małej Elle to okres przerażających zmian, na które nie jest gotowa. Dziewczyna obawia się, że młodsze rodzeństwo odwróci od niej uwagę rodziców. Poniżej zobaczycie, jak skończyła się ta historia.

Disney poinformował, że to już ostatni rozdział serii Czas By Być Razem. W nowym, finałowym filmie opowiadają o magicznej mocy rodziny, świątecznych tradycjach oraz o tym, jak powstają nowe wspomnienia, które zostają z nami na resztę życia. Oryginalną piosenkę stworzoną specjalną do świątecznej reklamy, zatytułowaną „Nie tylko to”, śpiewa Ewa Ekwa.