Ruszyła kolejna Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 75%

Nowy tydzień rozpoczął się na dobre, a wraz z nim na platformie GOG.com ruszyła kolejna Tygodniowa Wyprzedaż, dzięki której gracze PC mają szansę nabyć kilka interesujących produkcji w niższych cenach. W najnowszej ofercie specjalnej użytkownicy komputerów osobistych znajdą m.in. takie tytuły jak Wildermyth, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Pillars of Eternity, Outward czy też Tyranny. Zniżki sięgają nawet 75%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.



Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com kończy się 17 października o 23:59, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Tygodniowa wyprzedaż w sklepie GOG – wybrane oferty: