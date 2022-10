Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 80% – przegląd ofert

Dziś poniedziałek, a więc zgodnie z tradycją na platformie GOG.com ruszyła kolejna Tygodniowa Wyprzedaż, dzięki której użytkownicy komputerów osobistych mogą nabyć kilka interesujących produkcji w niższych cenach. Tym razem wśród przecenionych tytułów znajdziemy m.in. Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, Graveyard Keeper, Lovecraft's Untold Stories czy też Coffe Talk. Zniżki sięgają nawet 80%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.



Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com kończy się 31 października o 23:59, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Tygodniowa Wyprzedaż na GOG.com (październik 2022) – wybrane oferty: