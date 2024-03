Twórcy zręcznościowej gry lotniczej tłumaczą się z wykorzystania głosów AI w swojej produkcji

Z początkiem bieżącego miesiąca na Steamie zadebiutowała lotnicza gra The Brew Barons. Produkcja Lifetap Studios może pochwalić się w większości pozytywnymi ocenami na platformie Valve, a użytkownicy doceniają między innymi oprawę wizualną czy samą rozgrywkę. Okazuje się jednak, że niektórym graczom nie spodobał się jeden z elementów gry.

Graczom The Brew Barons nie spodobało się wykorzystanie głosów wygenerowanych przez AI w grze

Na platformie Valve można jednak znaleźć opinie, które w negatywny sposób oceniają decyzję, jaką podjęli twórcy w zakresie wykorzystania AI. Jak się bowiem okazuje, głosy w grze zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, co zostało dostrzeżone przez użytkowników Steama.

Jestem głęboko zasmucony faktem, że twórcy zdecydowali się użyć sztucznej inteligencji do podkładania głosu niektórym postaciom. Chociaż nie mogę przeboleć tych dziwnie brzmiących zdań, szczerze wierzę, że dla niektórych PRAWDZIWYCH aktorów głosowych jest to stracona szansa na sprawienie, by ta gra błyszczała bardziej niż obecnie. – pisze jeden z graczy w swojej recenzji tytułu.

Po pierwsze, śmierdzi wykorzystaniem AI. Chodzi o głosy, ale też jestem prawie pewien, że sztuczna inteligencja stoi za dialogami i postaciami. Są po prostu bardzo sztuczne i nienaturalne. Wolałbym kiepski dubbing, lub jego brak, niż to. – dodaje kolejny użytkownik Steama.

Oczywiście nie wszyscy gracze są tak negatywnie nastawieni do skorzystania z pomocy AI w kwestii głosów postaci. Część z użytkowników platformy zaznacza, że zespół deweloperów liczy zaledwie dwie osoby, a budżet nie pozwalał na zatrudnienie aktorów dubbingowych. Twórcy The Brew Barons postanowili również odnieść się do sytuacji i wytłumaczyć, dlaczego została podjęta taka decyzja.

Rozumiemy, że nie wszyscy są zadowoleni z obecności głosów AI. (...) Warto jednak zauważyć, że istniało zapotrzebowanie na dubbing, ponieważ tekst bez głosu był czasami trudny do odczytania podczas latania, szczególnie w walce. Wiemy również o osobach niemówiących biegle po angielsku, które były wyczerpane nadmiarem tekstu do przeczytania. Dodatkowo nasz budżet na projekt był niewielki, co można sprawdzić, odwiedzając nasz profil na Kickstarterze. Musieliśmy więc znaleźć opłacalne metody, takie jak głosy wygenerowane przez AI. – tłumaczą twórcy The Brew Barons.