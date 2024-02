Twórcy Company of Heroes 3 z problemami. Duże zwolnienia w Relic Entertainment

Skala zwolnień jest spora, ponieważ zgodnie z przekazanymi informacjami z Relic Entertainment zwolniono aż 121 osób. We wspomnianym zespole pracowało od 200 do 300 deweloperów. SEGA zapewnia jednak, że studio nie zostanie zamknięte, a Company of Heroes 3 może liczyć na dalsze wsparcie ze strony twórców.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane Company of Heroes 3 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Relic Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Company of Heroes 3 – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

