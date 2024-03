Twórcy Among Us mają do graczy ważną prośbę. 10 tysięcy osób ominęło sporo atrakcji

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że powstaje serial animowany Among Us z gwiazdorską obsadą. Niespodziewany hit z 2018 roku zdobył ogromną popularność i do dziś cieszy się sporym zainteresowaniem. Tymczasem okazuje się, że część fanów produkcji grających na Xboxach sporo ominęło.

10 tysięcy użytkowników Xboxa gra w przestarzałą wersję Among Us

Zgodnie z przekazanymi przez Innersloth informacjami na platformie X, aż 10 tysięcy osób korzysta z mocno przestarzałej wersji Among Us na konsolach Xbox. Okazuje się, że część fanów grająca na sprzęcie Microsoftu wciąż bawi się w wersji gry z listopada 2021 roku. W związku z tym faktem twórcy poprosili miłośników tytułu o zaktualizowanie gry.

Właśnie się dowiedziałem, że prawie 10 000 z Was nadal gra w Among Us w wersji z listopada 2021 r. na Xbox???? Zaktualizuj swoją grę. Nasz producent jest bardzo zdezorientowany. – przekazuje Innersloth.

Warto zauważyć, że od tego momentu do gry trafiło sporo atrakcji, które ominęły prawie 10 tysięcy graczy. Twórcy nie tylko wprowadzali w międzyczasie szereg mniejszych i większych poprawek, ale także dodawali nowe funkcje, tryb Hide and Seek czy kolejną mapę. Możliwe, że gracze nie zauważyli dostępnych aktualizacji na swoich Xboxach, a konsola nie pobiera niektórych z nich automatycznie, co mogło doprowadzić do zaistniałej sytuacji.