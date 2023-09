Twórca to widowisko sci-fi, na jakie fani czekali? Pierwsze recenzje nowego filmu reżysera Łotra 1

Ale to właśnie fabuła jest najczęściej krytykowanym elementem Twórcy, nawet w wielu pozytywnych recenzjach. Niektórych krytykom nie podoba się, że cała opowieść została spłycona i została oparta na znanych frazesach, przez co film nie dodaje nic od siebie. Wiele nieprzychylnych słów pada również w kierunku bohaterów, którym brakuje charyzmy, jak również niemożliwości wytworzenia z nimi jakiegokolwiek emocjonalnego połączenia. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Poruszający i przykuwający wzrok thriller z rewelacyjnym Johnem Davidem Washingtonem w roli głównej porusza gorący temat sztucznej inteligencji, ale co ważniejsze, skłonności ludzkości do wojen i tego, jak traktujemy tych, którzy są inni od nas – USA Today.

To intrygujący, stymulujący i porywający film, który naprawdę porusza – zarówno głową, jak i sercem – wielki problem naszych czasów, czyli sztuczną inteligencję – The Guardian.

To film, który pomimo wielu swoich mocnych stron wydaje się rozdarty pomiędzy chęcią zrobienia czegoś oryginalnego a wyobraźnią związaną z lepszymi filmami z przeszłości. To sprawia, że ​​jest to nostalgiczna mozaika, a nie nowa, odważna wizja, jaką miała być – The Hollywood Reporter.