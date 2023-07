Twórca systemu Denuvo zapewnia, że DRM nie wpływa negatywnie na wydajność gier

Warto jednak zaznaczyć, że piraci nie są jedynymi osobami, którzy mają problem z Denuvo. W sieci regularnie pojawiają się oskarżenia o negatywny wpływ Denuvo na wydajność gier, nawet od samych twórców. W 2018 roku Katsuhiro Harada z Bandai Namco obwiniał Denuvo za spadki liczby klatek na sekundę w grze Tekken 8. Oprócz tego w sieci znajdziemy testy wydajności gier, które początkowo zawierały Denuvo, a potem pozbyły się tego systemu – i pokazują, że w niektórych sytuacjach przyniosło to wzrost wydajności. Huin odpiera wszelkie zarzuty tego typu i twierdzi, iż osoby robiące tego typu testy nigdy nie mają dostępu do identycznych wersji gier z Denuvo oraz bez niego. W momencie usuwania systemu produkcje najczęściej mają już za sobą liczne łatki usprawniające wydajność.

(...) gracze [prawie] nigdy nie uzyskują dostępu do tej samej wersji [gry] chronionej i niechronionej. Przez cały okres istnienia gry może istnieć wersja chroniona i niechroniona, ale nie są one porównywalne, ponieważ są to różne kompilacje w ciągu sześciu miesięcy, wiele poprawek błędów itp.