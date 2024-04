Twórca Stardew Valley zapewnia, że patch 1.6 trafi na konsole i urządzenia mobilne „tak szybko, jak to możliwe”

19 marca 2024 roku Stardew Valley otrzymało na PC ogromną aktualizację o numerze 1.6. Update wprowadził do gry ogrom zmian i nowości, a gracze zaczęli odkrywać kolejne sekrety umieszczone w tytule przez twórcę. Na łatkę wciąż czekają jednak użytkownicy konsol i urządzeń mobilnych.

ConcernedApe postanowił nieco uspokoić fanów grających w Stardew Valley na innych, niż PC, platformach i zaktualizował informacje związane z patchem 1.6. Jak podaje w mediach społecznościowych twórca gry prace nad wydaniem łatki na konsole i urządzenia mobilne są w toku, a wersja 1.6 pojawi się na sprzętach „tak szybko, jak to możliwe”.

Gracze w większości podeszli do tej sytuacji w bardzo wyrozumiały sposób, wykazując duży szacunek do pracy, którą wkłada deweloper w rozwój swojego tytułu. Nawet w odpowiedziach do wpisu jednego z zawiedzionych graczy wiele osób postanowiło w komentarzu obronić twórcę i zaznaczyć, że minęło dopiero kilka tygodni, a Eric Barone pracuje nad wydaniem wersji 1.6 na konsole i urządzenia mobilne w pojedynkę.

Poważnie? Jednoosobowa firma wprowadza darmową zawartość do swojego dzieła. Proszę, miejscie trochę szacunku i cierpliwości – komentuje Drywall Doctor na platformie X.