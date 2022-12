Twórca marki Bayonetta chce zrobić więcej gier z serii

Mamy interesującą wiadomość dla miłośników serii Bayonetta. Współzałożyciel studia PlatinumGames i twórca słynnej marki przyznał, że w przyszłości chciałby stworzyć kolejne odsłony serii i z pewnością będzie o to zabiegał. Powiedział też, że nie jest w stanie wyobrazić sobie, że gry o przygodach Bayonetty kiedykolwiek mogłyby się skończyć.

Bayonetta 4 – zapowiedź kwestią czasu?

Wygląda na to, że Hideki Kamiya kocha stworzoną przez siebie postać oraz ma w zanadrzu wiele pomysłów na kontynuacje i spin-offy serii. W wywiadzie udzielonym portalowi IGN przyznał również, że nie zamierza zrobić nic, co spowodowałoby, że gracze poczują się zdradzeni. Trzeba przyznać, że to naprawdę mocna deklaracja, która z pewnością przypadnie do gustu fanom Bayonetty. Niewykluczone więc, że gdzieś tam po cichu powstaje już Bayonetta 4.



Przypomnijmy, że podczas minionego The Game Awards zapowiedziano spin-off omawianej serii. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon zadebiutuje na Nintendo Switch 17 marca 2023 roku.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Bayonetta 3, to odsyłam Was do przygotowanej przez nas recenzji. Jakub Zgalski zatytułował swój tekst: Bayonetta 3 - recenzja - Genialne szaleństwo. Na koniec zdradzę tylko, że wystawił grze naprawdę wysoką ocenę.