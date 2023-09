Twórca Daredevila ostro o serialowym reboocie. „To stary przekręt Disneya”

Nowy serial z Daredevilem już powstaje ekskluzywnie dla Disney+. Na premierę Daredevila: Born Again będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Chociaż wydaje się, że serial nie zrestartuje całkowicie przygód Diabła z Hell’s Kitchen, na co wskazuje powrót wielu postaci z poprzedniej serii, to nowa produkcja nie będzie kontynuowała wątków z trzech sezonów pierwszego serialu. Rozczarowany takim przebiegiem zdarzeń jest showrunner Steven S. DeKnight, który w ostrych słowach skrytykował politykę Disneya.

Steven DeKnight skrytykował taktykę Disneya wobec rebootu Daredevila

Jedna z osób podająca się za pracownika wszystkich seriali Marvela tworzonych pierwotnie dla Netflixa, przyznała, że Disney celowo nie chce kontynuować poprzedniego serialu, aby zaoszczędzić na pensjach dla ekipy i gażach aktorów. W nitce postów w serwisie X oświadczył, że przez cztery lata pracy jego zarobki nigdy się nie zwiększyły, a serial Daredevil został skasowany po tym, gdy ekipa otrzymała podwyżki. Reboot ma być więc powrotem do warunków ustalonych przez IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees) przy pierwszym sezonie. „To pier****ne oszustwo” – zaznacza użytkownik.