Two Point Campus – zagraj za darmo!

Jeśli nie macie jeszcze planów na nadchodzący weekend, to śpieszymy z ciekawą propozycją, szczególnie jeśli lubicie gry strategiczne.

Darmowy weekend z Two Point Campus

Two Point Studios udostępniło jedną ze swoich produkcji w ramach darmowego weekendu. W Two Point Campus możecie zagrywać się do 13 lutego, do godziny 19:00. Jeśli tytuł przypadnie Wam do gustu, to warto skorzystać z promocji. Obecnie możecie nabyć grę z 30% zniżką.



„Po raz pierwszy możesz budować na otwartej przestrzeni, tworząc niezwykle pouczające otoczenie kampusu, które mieści najważniejsze placówki naukowe w całej okolicy. Niezależnie od tego, czy wolisz budować na prostych fundamentach, czy rozmieszczać każde drzewo z osobna, możesz stworzyć dokładnie taki uniwersytet, jaki chcesz” – czytamy w opisie gry na Steam.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat Two Point Campus, to zachęcam do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Two Point Campus - recenzja - konsultacje z humorem!