Najpopularniejsze premiery growe na Twitchu w 2022 roku

Kontynuujemy podsumowanie 2022 roku – tym razem serwis Steamcharts przygotował ranking 10 gier wydanych w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy, które stały się najpopularniejszymi tytułami na platformie streamingowej Twitch. Poniżej znajdziecie zestawienie produkcji, jakie osiągałby najlepsze wyniki oglądalności.

TOP 10 gier 2022 roku na Twitch.tv

Elden Ring

Overwatch 2

Lost Ark

Call of Duty: Modern Warfare 2

Pokemon Scarlet/Violet

God of War: Ragnarok

MultiVersus

Dying Light 2: Stay Human

The Quarry

Do stworzenia rankingu wykorzystano dane z okresu między 1 stycznia a 18 grudnia 2022 roku i dotyczą one oglądalności osiągniętych w pierwsze 30 dni od premiery gry. Do rankingu brano pod uwagę wyłącznie obejrzane godziny streamów.