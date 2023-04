Twisted Metal z datą premiery. Sony zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu

Już pod koniec 2021 roku w sieci pojawiły się informacje, które sugerowały, że Twisted Metal może wrócić do żywych. Tymczasem okazuje się, że miłośnicy zapomnianej nieco serii już w tym roku będą mieli okazję zapoznać się z nową produkcją osadzoną we wspomnianym uniwersum. Mowa tutaj jednak nie o grze wideo, a serialu telewizyjnym, który otrzymał pierwszy zwiastun oraz dokładną datę premiery.

Serial Twisted Metal zadebiutuje w lipcu 2023 roku

Serial Twisted Metal będzie skupiać się na losach Johna Doe – mleczarza cierpiącego na amnezję, który chcąc zachować swoje życie, musi przemierzyć postapokaliptyczne pustkowia, by dostarczyć tajemniczą przesyłkę. Bohaterowi w realizacji zadania będą próbować grasujący na ulicach bandyci, a także starający się zaprowadzić porządek Agent Stone. Doe będzie mógł jednak liczyć na pomoc ze strony złodziejki samochodów imieniem Quiet.



Udostępniony zwiastun zapowiada, że w serialu Twisted Metal pojawi się również Sweet Tooth, czyli szalony lodziarz przebrany za klauna, który dla wielu graczy z pewnością jest najbardziej charakterystyczną postacią ze wspomnianej serii. Warto dodać, że zostanie ona powołana do życia przez dwóch aktorów. Na ekranie występować będzie bowiem wrestler Samoa Joe, ale głosu postaci udzieli Will Arnett.



Serial Twisted Metal ma zadebiutować w Stanach Zjednoczonych już 27 lipca 2023 roku na platformie Peacock. W rolach głównych wystąpią Anthony Mackie – znany przede wszystkim z produkcji Marvela oraz filmu 8. Mila – oraz Stephanie Beatriz, którą część widzów może kojarzyć z Brooklyn 9-9. Za scenariusz odpowiadają natomiast Rhett Reese i Paul Wernick.

