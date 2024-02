Twierdza: Edycja Ostateczna z dużą aktualizacją i pierwszym DLC. Nowe mapy, poprawki i „Zatoka Świń"

W zeszłym roku na rynku pojawiła się Twierdza: Edycja Ostateczna, czyli odświeżona wersja klasycznej gry strategicznej z 2001 roku. Za produkcję odpowiedzialny jest zespół Firefly Studios, który teraz przygotowywał dla graczy rozszerzenie o nazwie Zatoka Świń. Wraz z debiutem pierwszego DLC wydana została również aktualizacja wprowadzająca kilka poprawek, a także nową zawartość.

Twierdza: Edycja Ostateczna z aktualizacją i pierwszym DLC

Do odświeżonego klasyka z 2001 roku trafiła już kolejna aktualizacja wprowadzająca kilka poprawek, ale także dodatkową zawartość. Wśród nowości znaleźć możemy między innymi kampanię obejmującą 7 misji, a także trzy mapy – Snake Island, Vile Gulch i Forest. To jednak nie wszystko, co przygotowali dla nas twórcy.

Wraz z aktualizacją zadebiutowało bowiem pierwsze DLC do Twierdza: Edycja Ostateczna – Zatoka Świń. Rozszerzenie oferuje nową historię, a także 7 epickich misji. Warto wspomnieć, że do 20 lutego dodatek jest dostępny na platformie Steam z 10% obniżką – zamiast 13,49 zł, zapłacimy 12,14 zł.