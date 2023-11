Twierdza: Edycja ostateczna wielkim hitem! Klasyka w najlepszym wydaniu

Premiera gry Twierdza: Edycja ostateczna już za nami. Jest to na tyle kultowa marka, że można było mieć obawy, jeśli chodzi o jej powrót. Gracze nie zawsze przepadają za przerabianiem legendarnych produkcji, o czym mogliśmy przekonać się już nie raz. Wszystko wskazuje jednak na to, że ekipa z niezależnego FireFly Studios stanęła na wysokości zadania.

Czy warto zagrać w Twierdza: Edycja ostateczna?

Twierdza: Edycja ostateczna zbiera rewelacyjne oceny, a gracze doceniają możliwość powrotu do tego klasyka. Wyłącznie na Steam produkcja autorstwa FireFly Studios doczekała się już ponad 1750 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 84%, to pozytywne opinie. Według statystyk zebranych na platformie SteamDB w szczytowym momencie w tę produkcje zagrywało się 7969 osób. Rekord z pewnością szybko zostanie pobity, gdyż tytuł ciągle zyskuje na popularności.



Fani marki pozytywnie oceniają zmiany, który nie ingerują w zawartość, ale znacząco uprzyjemniają rozgrywkę. Wiele osób wprost mówi o tym, że tęskniło za słynną Twierdzą, a teraz w końcu mogą pozwolić sobie na przyjemny, sentymentalny powrót do produkcji, w którą lata temu zagrywali się godzinami.