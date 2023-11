Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered opóźniony. Gra łapie zadyszkę

Jeśli czekacie na Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered, które powinno zadebiutować na rynku 14 listopada, to nie mamy dla Was dobrych wieści. Deweloperzy z Nightdive Studio potrzebują nieco więcej czasu na doszlifowanie swojej produkcji.

Kiedy premiera Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered?

Na szczęście obsuwa nie jest długa, a w odświeżoną wersję strzelanki będzie można zagrać od 30 listopada. Twórcy potrzebują dodatkowego czasu na doszlifowywanie produkcji, co z pewnością wyjdzie produkcji na dobre.