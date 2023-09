Trine 5: A Clockwork Conspiracy już dostępne. Gra zbiera świetne oceny

Patrząc na to, ile dużych i mocno wyczekiwanych tytułów ma pojawić się jeszcze w tym roku, naprawdę ciężko przewidzieć, kiedy jest odpowiedni moment na premierę mniejszych produkcji. Deweloperzy muszą robić co w ich mocy, by powalczyć o uwagę graczy, którzy zatopili się w ogromnych światach pokroju Baldur’s Gate 3 czy Starfield. Jeśli wolicie jednak nieco mniejsze gry, to Waszej uwadze polecamy Trine 5: A Clockwork Conspiracy, które właśnie zadebiutowało na rynku.

Czy warto zagrać w Trine 5: A Clockwork Conspiracy?

Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z kolejną godną odsłoną serii. Produkcja autorstwa Frozenbyte wyłącznie na Steam doczekała się już ponad 120 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 95%, to pozytywne opinie. Jeśli szukacie uroczej, pełnej magii przygodówki, to Trine 5: A Clockwork Conspiracy może być strzałem w dziesiątkę. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.