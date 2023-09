Trepang2 z datą premiery na konsolach. Wiemy, kiedy gra trafi na PS5 i XSX/S

Okazuje się, że Trepang2 zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 2 października 2023 roku, a więc za niecały miesiąc. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe w PlayStation Store i Xbox Store . W ramach bonusu gracze, którzy kupią produkcję w przedsprzedaży, otrzymają ekskluzywne DLC do dostosowywania stroju.

Trepang2 – pierwszoosobowa strzelanka określana mianem duchowego spadkobiercy gry F.E.A.R. – zadebiutowało na rynku pod koniec czerwca bieżącego roku. Produkcja Trepang Studios spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy, co potwierdza m.in. średnia ocen w serwisie Metacritic oraz opinie na Steam . W dniu premiery na PC zapowiedziano również, że tytuł trafi „wkrótce” na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wczoraj natomiast poznaliśmy dokładną datę premiery Trepang2 na konsolach Sony i Microsoftu.

Na koniec przypomnijmy, że gra Trepang2 dostępna jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Trepang2 – recenzja duchowego spadkobiercy kultowego F.E.A.R.-a.

