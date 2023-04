Trepang2 – brutalny shooter z datą premiery

Trepang2 to projekt, który powinien przyciągnąć uwagę miłośników shooterów stawiających na akcję. Twórcy z Trepang Studios zapowiadają swoją grę jako brutalną i hardkorową strzelankę osadzoną w dalekiej przyszłości. Warto dodać, że pieczę wydawniczą nad produkcją sprawuje ekipa cenionego Team17. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem, ujawniającym datę premiery.

Trepang2 ma zachwycać dynamiką

W Trepang2 wcielimy się w wyspecjalizowanego żołnierza, który próbuje uciec z bliżej nieokreślonego miejsca. Nie pamiętamy kim jesteśmy, ani co się z nami stało, a jedyne, co czujemy to chęć zemsty. Nasze wspomnienia zniknęły, ale szybko odkrywamy, że posiadamy potężne, nadprzyrodzone moce, które wykorzystamy do walki z zabójczymi zagrożeniami.