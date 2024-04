Trap na pierwszym zwiastunie. Nowy film M. Night Shyamalana intryguje

Reżyser może wrócić do wielkiej formy swoim kolejnym filmem, który zapowiada się niezwykłe dobrze.

Kariera M. Night Shyamalan jest pełna wzlotów i upadków. Jego ostatni film Pukając do drzwi był niezwykle optymistyczny dla fanów reżysera, którzy liczą, że twórca powróci do formy ze swoich najlepszych dzieł. Sądząc po pierwszym zwiastunie Trap, może się to udać i produkcja zaskoczy nie tylko największych wielbicieli tego filmowca. Zwiastun zapowiada sporo emocji i kilka potencjalnych zwrotów akcji, których w filmie z pewnością nie zabraknie. Materiał zobaczycie poniżej.