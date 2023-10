Twórcy gry Total War: Warhammer III rozpętali ostrą burzę na forum Steam

Kilka dni temu na forum dyskusyjnym Steam poświęconym grze TOTAL WAR: Warhammer III moderatorzy opublikowali dość długi wpis, w którym zaznaczyli, iż dyskusje społeczności zbaczają za bardzo z tematu. Chodzi o to, że użytkownicy nie tylko skupiają się na pozostałych tytułach z serii, ale również odwołują się do zupełnie innych gier z cyklu czy, co gorsza, do bojkotowania Total War z uwagi na bardzo kiepski start Total War: Pharaoh czy też ciągnący się już od jakiegoś czasu temat wycinania zawartości i zbyt drogich DLC.

Burza na forum dyskusyjnym TOTAL WAR: Warhammer III

Deweloperzy odwolali się po części chociażby do review bombingu trzeciego Warhammera, który został spowodowany wysoką ceną (89 złotych) dodatku Shadows of Change. Creative Assembly ostatecznie opublikowało wspomniane przez nas oświadczenie i zapowiedziało, że zamierza bardziej przykładać się do moderowania postów, ponieważ skupianie się wyłącznie na krytyce bez oferowania konstruktywnych rozwiązań, przemyślanych komentarzy lub włączania innych do rozmowy nie służy roli tych forów. Następnie zaznaczono, co może skutkować usuwaniem wpisów: