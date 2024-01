Duża darmowa aktualizacja High Tide do Total War: Pharaoh już dostępna

Przedstawiciele studia Creative Assembly poinformowali o udostępnieniu darmowej aktualizacji High Tide do gry Total War: Pharaoh.

Przedstawiciele studia Creative Assembly poinformowali niedawno o udostępnieniu darmowej aktualizacji pod tytułem High Tide do gry Total War: Pharaoh. Warto w tym momencie zaznaczyć, że pierwotnie High Tide miało być płatnym rozszerzeniem do produkcji, aczkolwiek, jak pewnie większość z Was wie, deweloperzy musieli zdecydować się na pewne zmiany z powodu niezadowolenia fanów względem ich działań.

Total War: Pharaoh – aktualizacja High Tide już dostępna

W dużym skrócie High Tide wprowadziło do gry dwie grywalne frakcje (ludy Sherden i Peleset), aż 37 nowych jednostek (w tym rydwany), a także pomniejsze nowości (m.in. dwie nowe mechaniki i tradycję Forge your own path. Na oficjalnej stronie produkcji zainteresowani mogą znaleźć listę wszystkich zmian oraz atrakcji, które znalazły się w aktualizacji – wystarczy udać się pod ten adres. Równocześnie otrzymaliśmy również patcha z numerem 1.1.0, który skupia się przede wszystkim na różnych poprawkach i zmianach w balansie rozgrywki.