Weekendowy wczesny dostęp do Total War: Pharaoh

Jeżeli czekacie z niecierpliwością na premierę gry Total War: PHARAOH, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Dziś ruszył weekendowy wczesny dostęp, który potrwa 3 dni, czyli do 2 października do godziny 14:00 czasu polskiego. W tym czasie mogą grać osoby, które wcześniej zdecydowały się na złożenie zamówienia przedpremierowego.

Total War: PHARAOH – wczesny dostęp do gry

Co ciekawe, jest to pierwszy taki przypadek, gdy studio Creative Assembly zaoferowało wczesny dostęp do swojej produkcji dla osób, które zakupiły grę w przedsprzedaży. Oprócz tego preorder zapewnia dwa pakiety kosmetyczne: Wcielenie Bogów oraz Serce Szardów. Zamówienia przedpremierowe można składać w sklepach Steam oraz Epic Games Store – wydanie standardowe zostało wycenione na 289 złotych. Dostępne są również Deluxe Edition (351,90 złotych) oraz Dynasty Edition (440,25 złotych).