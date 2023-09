Tomb Raider 1-3 Remastered pozwoli graczom poznać klasykę

Kolejna legendarna seria doczeka się odświeżenia. Mowa tutaj o trzech pierwszych odsłonach przygód Lary Croft. Tomb Raider 1-3 Remastered zostało oficjalnie zapowiedziane, a na poniższym trailerze możecie zobaczyć różnice pomiędzy oryginałami, a ich zremasterowanymi wersjami.

Tomb Raider 1-3 Remastered czyli drugie życie poczciwej Lary Croft

Remastery stanowić będą świetną okazję do zapoznania się z pierwszymi przygodami słynnej pani archeolog. Bez wątpienia jest to seria, która zapisała się na kartach gamingowej historii, więc warto zapoznać się z jej początkami. Wszystko wskazuje też na to, że twórcy zadbali o to, by odświeżone wersje nie utraciły swojego unikalnego charakteru. Z opisu zamieszczonego na Steam jasno wynika, że do oryginalnego wyglądu gry będziemy mogli powrócić w dowolnej chwili za sprawą wygodnej opcji.



Tomb Raider 1-3 Remastered zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch, a produkcja zadebiutuje na rynku 14 lutego 2024 roku. Atrakcyjna wydaje się również cena, gdy za pakiet gier zapłacimy około 135zł (cena delikatnie waha się w zależności od platformy).