To koniec HBO Max. Znamy termin premiery nowej platformy Max w Polsce

Platforma Max od maja 2023 działa w Ameryce, a w lutym bieżącego roku została uruchomiona w Ameryce Południowej. Już wkrótce serwis trafi również do Europy, w tym do Polski. Warner Bros. ogłosiło, że premiery możemy oczekiwać w maju na pierwszych rynkach, a w kolejnych zostanie uruchomiony już w czerwcu.

Serwis dostępny będzie w 25 krajach Europy oraz łącznie 65 państwach na całym świecie. Ceny abonamentów Maxa na poszczególnych rynkach wraz ze szczegółami premiery jeszcze nie podano.

Usługa zapewni dostęp do szerokiej oferty filmów i seriali od Warner Bros., w tym Barbie, The Last of Us, Biały Lotos, Detektyw, filmów superbohaterskich od DC, czy Gry o Tron, wraz z prequelem Ród smoka, który startuje już w połowie czerwca z drugim sezonem. HBO zaprezentowało aż dwa pierwsze zwiastuny nowych odcinków Rodu smoka.

Ogromnie się cieszę mogąc podzielić się ekscytującą informacją, że wejście Max na polski rynek nastąpi już w czerwcu. Max będzie platformą, na której użytkownicy znajdą niezrównaną bibliotekę treści – najlepsze światowe i polskie filmy oraz seriale. Mam nadzieję, że dostarczą one naszym widzom mnóstwo rozrywki, niezapomniane emocje i wzruszenia. Max otwiera również przed całą branżą, w tym rynkiem reklamy i dystrybucji, nowe możliwości współpracy. Na tę chwilę czekaliśmy 2 lata. Jest to ważny krok na drodze rozwoju naszych platform streamingowych. Staramy się, by były one jak najlepiej dopasowane do potrzeb i gustów naszych widzów. To także nowy rozdział w obszarze inwestycji Warner Bros. Discovery w Polsce w najlepsze treści lokalne. Chcemy stać się platformą pierwszego wyboru, na której każdy odbiorca znajdzie dla siebie niezliczone tytuły filmowe, dokumentalne, serialowe, telewizyjne, a ponadto sport, informacje i programy dla dzieci – powiedziała Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Max – dostępne pakiety

Pakiet podstawowy: