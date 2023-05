Tiny Life – intrygująca alternatywa dla The Sims już dostępna

Tiny Life to propozycja od studia Ellpeck Games. Jeśli lubicie gry w klimatach The Sims, to ten projekt powinien przyciągnąć Waszą uwagę. Gra właśnie zadebiutowała w Steam Early Access, a pierwsze recenzje są pozytywne.

Tiny Life daje graczom sporo możliwości

To, co od razu rzuca się w oczy, to charakterystyczny pixelartowy styl graficzny. Twórcom udało się jednak nadać tej stylistyce sporo klimatu. Muszę przyznać, że patrząc na materiały z tej gry od razu przypomniała mi się pierwsza, a zarazem rewolucyjna odsłona serii The Sims, w której lata temu spędziłem setki godzin.



Twórcy nie ukrywają, że liczą na wsparcie społeczności podczas procesu szlifowania Tiny Life. Według wstępnych zapowiedzi gra powinna ukazać się w wersji 1.0 dopiero w przyszłym roku. Jeśli produkcja Was zaintrygowała, już teraz możecie sprawdzić jej demo.